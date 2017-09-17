Два очка Жукенова помогли "Омским Ястребам" обыграть "Сарматы", "Красная Армия" была сильнее "Риги"

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МХЛ. Отметим, что вернувшийся из Северной Америки нападающий "Омских Ястребов" Дмитрий Жукенов набрал 2 (1+1) очка в матче с "Сарматы" (4:0). В другой встрече "Красная Армия" одержала победу над "Ригой" (3:1), а "СКА-1946" возглавил турнирную таблицу "Запада".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) – "Капитан" (Ступино) – 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Голы: Мисько – 3 (Лушников), 8:42 – 1:0. Гараев – 3 (Старков, Кашафетдинов), 10:42 – 1:1. Волошин – 5 (Заседа, Беляков), 18:52 – 2:1. Лушников – 4 (Мисько, Недилько), 34:10 – 3:1.

Вратари: Киселев – Кочетков.

Судья: Заболотнев.

17 сентября. Хабаровск. "Платинум Арена".

"Тайфун" (Уссурийск) – "Русские витязи" (Чехов) – 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Голы: Верба – 1 (Гончаров), 27:45 – 0:1. Верба – 2 (Храпский, Гончаров), 34:28 – 0:2. Павлов – 1 (Пенышкин, Клисунов), 34:56 – 0:3. Гончаров – 1, 41:31 – 0:4. Никитин – 2 (бол., Силуянов, Ткачков), 51:22 – 1:4.

Вратари: Синькевич – Дорожко.

Судья: Арзамазов.

17 сентября. Уссурийск. МАУ СОК Ледовая арена.

"Омские ястребы" (Омск) – "Сарматы" (Оренбург) – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голы: Жукенов – 1 (Блинов, Мельников), 16:19 – 1:0. Блинов – 1 (Мельников, Жукенов), 46:32 – 2:0. Рюмкин – 1 (бол., Самохвалов), 55:03 – 3:0. Рожковский – 2 (Бугров, Мельников), 58:49 – 4:0.

Вратари: Лобачев – Шарыгин.

Судья: Хуторов.

17 сентября. Омск. "Арена Омск".

"Ирбис" (Казань) – "Толпар" (Уфа) – 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Валеев – 7 (Мужиков, Д. Марушев), 0:33 – 1:0. Галимов – 3 (бол.), 10:13 – 2:0. Абдеев – 1 (бол.), 15:38 – 2:1. Пустозеров – 2 (Сорокин, Синявский), 32:45 – 2:2.

Победный буллит: Крутов.

Вратари: Каляев – Тарасов.

Судья: Макашов.

17 сентября. Казань. "Татнефть Арена".

"Реактор" (Нижнекамск) – "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Шафигуллин – 5 (бол., Галеев, Шарифьянов), 2:11 – 1:0. Шэн – 1 (К. Попов), 11:45 – 1:1. Хасанов – 1 (Хафизов), 32:38 – 2:1. Тимиров – 3 (Пузанов, Шарифьянов), 40:42 – 3:1. Ваулин – 1 (К. Беляев, Шэн), 45:55 – 3:2.

Вратари: Коротаев – Кузмаул (59:53).

Судья: Бестужев.

17 сентября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".

"Спутник" (Альметьевск) – "Тюменский легион" (Тюмень) – 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Козин – 1 (Шарипов), 13:03 – 1:0. Лазарев – 1, 21:57 – 2:0. Пленкин – 2 (бол., Воробьев), 23:17 – 2:1. Кондрашин – 1 (бол., Арзамасцев, Пленкин), 34:42 – 2:2. Бархаткин – 4 (Антонов), 54:49 – 3:2. Плетников – 1 (Волков), 59:48 – 3:3.

Победный буллит: Бархаткин.

Вратари: Артемьев – Дремин (59:35 – 59:48).

Судья: Милованов.

17 сентября. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

"ХК Рига" (Рига) – "Красная Армия" (Москва) – 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Лобанов – 2 (бол., Мещеряков, Филин), 18:18 – 0:1. Назаров – 1, 19:30 – 0:2. Мирошниченко – 1 (бол., Исхаков, Филин), 26:02 – 0:3. Мисюс – 2 (бол., Хомяков, Лейниекс), 42:40 – 1:3.

Вратари: Ворис (57:43 – 58:35, 58:50) – Корепанов.

Судья: Андрианов.

17 сентября. Пиньки. Инбокс-Холл.

"Куньлунь Юниор" (Пекин) – "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Баранов – 1 (Жабреев), 16:16 – 0:1. Свобода – 1 (Харинов, Хуан Цяньи), 22:24 – 1:1. Кокшаров – 1 (Виитанен), 23:13 – 2:1. Крутий – 4 (мен., п.в., Цуриков), 59:48 – 3:1.

Вратари: Кулмала – Устименко (58:42 – 59:48).

Судья: Потапов.

17 сентября. Рига. Центр спортa.

"Алмаз" (Череповец) – "МХК Спартак" (Москва) – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Грачев – 2 (Морулев, Марков), 26:10 – 1:0. Сорокин – 3 (Сходцев), 30:00 – 1:1. Клепко – 1 (Царев, Ревацкий), 48:00 – 1:2. Розанов – 3 (мен., п.в.), 58:58 – 1:3.

Вратари: Мочалов (58:32 – 58:58) – Сковронский.

Судья: Тренкачев.

17 сентября. Череповец. Ледовый дворец.

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – "СКА-1946" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Калабушкин – 2 (бол., Царюк, Милехин), 44:30 – 0:1. Царюк – 3 (Шабаров), 50:54 – 0:2.

Вратари: Дмитриев (Николаев, 53:30) – Гибадуллин.

Судьи: Косарезов, Тихомиров.

17 сентября. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".