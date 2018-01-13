"Алмаз" одержал восьмую победу подряд, обыграв "Куньлунь Юниор"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Алмаз" дома переиграл "Куньлунь Юниор" со счетом 6:3.

Эта победа стала для череповчан восьмой кряду.

"Алмаз" занимает 6-е место турнирной таблицы, "Куньлунь Юниор" - 7-е.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Алмаз" (Череповец) - "Куньлунь Юниор" (Пекин) - 6:3 (3:0, 0:1, 3:2)

Голы: Хабаров - 3 (Жирнов), 5:34 - 1:0. Федоров - 6, 7:55 - 2:0. Сычушкин - 1 (Грачев), 13:56 - 3:0. Стрижов - 12 (Крутий), 22:43 - 3:1. Грачев - 20 (Колесников, Климов), 48:07 - 4:1. Хуан Цяньи - 6 (бол., Крутий, Свобода), 52:53 - 4:2. Стрижов - 13 (бол., Крутий, Жохов), 54:02 - 4:3. Зарубин - 3 (бол., Орлов), 54:49 - 5:3. Климов - 17 (п.в.), 59:56 - 6:3.

Вратари: Артамкин - Мельдер (О'Брайен, 55:07, 58:03 - 58:09, 58:38 - 58:46, 58:55 - 59:56).

Судьи: Самарин, Светилов.

13 января. Череповец. Ледовый дворец.

Турнирная таблица МХЛ