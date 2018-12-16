Сорокин, Токранов и Гусев признаны лучшими игроками Кубка Первого канала

Россияне Илья Сорокин, Василий Токранов и Никита Гусев были названы лучшими игроками завершившегося Кубка Первого канала.

Сорокин, принявший участие в двух матчах, и пропустивший в них четыре шайбы, был назван лучшим вратарем. Василий Токранов набрал 4 (2+2) очка в трех играх. А Никита Гусев отдал четыре голевых паса на турнире. Лучшим бомбардиром Кубка Первого канала стал Михаил Григоренко - на его счету два гола и три результативных передачи.

Сборная России выиграла домашний этап Евротура - Кубок Первого канала. Россияне одержали победы во всех матчах - над Швецией (3:2 Б), над Чехией (7:2) и Финляндией (5:0).