Россия – Швеция: видеотрансляция – в 18.45 (видео)

Сегодня стартует второй этап европейского хоккейного тура – Кубок Первого канала. Начнется турнир встречей между россиянами и шведами. Встречу примет арена "ЦСКА" в Москве, начало – в 18.45 по местному времени.

"СЭ" в прямом эфире покажет эту и другие игры турнира с участием нашей национальной команды (видео).

Это будет второй этап еврохоккейтура. Первый прошел в Финляндии – Кубок "Карьяла". На том турнире подопечные Ильи Воробьева дважды победили, и однажды проиграли. Это позволило россиянам стать победителями этапа и возглавить промежуточную таблицу евротура. У Финляндии те же шесть баллов, что и у России, но она идет второй по дополнительным показателям.

Россия – Швеция: евротур, 1-й тур, 13 декабря 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 18.45 (мск)

На Кубке Первого канала россияне встретятся со сборной Швеции, Чехии и Финляндии. С чехами матч состоится в субботу в Москве, в 15.45, с финнами наша команда сыграет в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе "Газпром-арена" в воскресенье в 17.00. Планируется, что в этой игре будет побит рекорд посещаемости хоккейных матчей в России.