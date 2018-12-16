Кубок Первого канала: Швеция одержала волевую победу над Чехией

Сборная Швеции в матче Кубка Первого канала одержала волевую победу над Чехией (3:2). По ходу встречи чехи вели со счетом 2:0.

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Чехия – Швеция – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Р. Зогорна – 1 (Немец, Ганзл), 13:20 – 1:0. Здрагал – 1 (Беранек), 28:21 – 2:0. Э. Ларссон – 2 (Й. Петтерссон, Ведин), 29:34 – 2:1. Э. Ларссон – 3 (Й. Петтерссон), 34:06 – 2:2. Линдквист – 2 (Дальбек), 56:54 – 2:3.

Вратари: Бартошак (59:00) – Л. Юханссон.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 27 (12+7+8) – 35 (7+15+13).

Судьи: Оскирко, Ромасько.

16 декабря. Москва. "ЦСКА Арена".