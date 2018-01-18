Знарок – о покере Прохоркина: "Он сыграл нормально"

Главный тренер СКА Олег Знарок сообщил о том, что матч регулярного чемпионата КХЛ с "Адмиралом" (7:2) оставил у него двоякое впечатление. По словам специалиста, команда экспериментирует и пробует различные сочетания звеньев.

– Двоякое впечатление, – начал Знарок. – Стали экспериментировать с составом по звеньям и большинству. Сегодня пробовали другие сочетания. Что-то получалось, что-то нет. Осталось не так много времени до Олимпиады, мы стараемся пробовать какие-то варианты.

– Что с Хафизуллиным? Он сможет сыграть против "Амура"?

– Думаю, к субботе он точно не будет готов. У него микротравма. Надеемся, что все пройдет для нас благоприятно. До начала олимпийских сборов, может быть, будет готов.

– Как оцените игру Прохоркина, который сделал покер?

– Нормально.

– Сложно настраивать команд на матчи с такими соперниками?

– Сложно настраивать ребят на любой матч в этом сезоне. Не имеет значения, кто против нас играет. Очень сложно, но мы стараемся. Находим мотивацию. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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