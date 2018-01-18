Николай Прохоркин: "Гарантирует ли покер место на Олимпиаде? Если бы все было так легко..."

Нападающий СКА Николай Прохоркин, который забросил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Адмиралом" (7:2) подчеркнул, что этот результат не гарантирует попадание в состав сборной России на Олимпиаду-2018. Форвард стал вторым хоккеистом лиги, который оформил покер в текущем сезоне.
– Успели посчитать, сколько кепок вам бросили? – вопрос Прохоркину.
– Вроде бы две или три было.
– Больше.
– Спасибо всем за кепки!
– За хет-трик дарят кепки. Что нужно дарить за покер?
– Это мой первый покер, поэтому без понятия.
– Армейцы бились не только за три очка, но и за каждого жителя блокадного Ленинграда?
– Абсолютно верно. Сегодня такой знаменательный день. Мы не ударили в грязб лицом.
– Этим покером вы забронировали себе место на Олимпиаде?
– Если бы все было так легко... Тренерский состав все решит и 25 января все станет известно. (Сергей ЯРЕМЕНКО)