Пять очков Прохоркина помогли СКА обыграть "Адмирал"

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА одержал победу над "Адмиралом" – 7:2. В составе петербуржцев заброшенными шайбами отличились Патрик Херсли, Сергей Калинин, Илья Каблуков и Николай Прохоркин, набравший пять (4+1) очков.

Данная победа для подопечных Олега Знарка стала шестой подряд. Дальневосточники, потерявшие шансы на выход в плей-офф, прервали беспроигрышную серию, которая составляла четыре игры к ряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Адмирал" (Владивосток) - 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)

Голы: Херсли - 13 (Прохоркин, Гусев), 1:11 - 1:0. Калинин - 14 (Войнов, Ковальчук), 8:35 - 2:0. Мнацян - 1 (Бутузов, Казаков), 16:10 - 2:1. Прохоркин - 13 (бол., Карпов, Ковальчук), 24:23 - 3:1. Прохоркин - 14 (бол., Гусев, Карпов), 37:06 - 4:1. Прохоркин - 15 (Гусев, Херсли), 38:26 - 5:1. Каблуков - 3 (Яковлев, В. Тихонов), 39:35 - 6:1. Перескоков - 1 (Вихарев, Мамашев), 45:53 - 6:2. Прохоркин - 16 (мен., Зубарев, Калинин), 56:27 - 7:2.

Вратари: Шестеркин - Бобков (Серебряков, 40:00).

Штраф: 10 - 26.

Броски: 35 (10+15+10) - 15 (9+3+3).

Судьи: Ансонс, Щенев.

18 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Турнирная таблица – здесь