Зинэтула Билялетдинов: "КХЛ откажется отпускать игроков на Олимпиаду? Нет смысла сейчас об этом говорить"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Торпедо" (1:2) отметил, что его команде не удалось решить игровые проблемы

– Боевая и интересная игра. К сожалению, проблема, которая у нас возникла, она есть – мы не смогли ее сегодня решить. Будем работать, – приводит официальный сайт казанцев слова Билялетдинова.

– Глинкин не забивает уже 12 матчей, периодически выпадает из состава. Как оцените его игру?

– Я хочу сказать, что он хорошо играет, хотя не всегда все получается у него.

– КХЛ может отказаться отпускать игроков на Олимпиаду, если сборную России не допустят до Игр. Как такое решение повлияет на ваши планы?

– Я думаю, нет смысла сейчас об этом говорить, потому что никакого решения нет. Это только разговоры. Не думаю, что это нужно сейчас обсуждать.