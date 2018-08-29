Защитник "Сибири" Логинов из-за травмы пропустит полтора месяца

"Сибирь" на официальном сайте сообщила, что защитник Александр Логинов из-за травмы пропустит около полутора месяцев. 31-летний игрок обороны получил повреждение верхней части тела в предсезонном матче против магнитогорского "Металлурга", который состоялся 26 августа.

"Медицинское обследование выявило необходимость оперативного вмешательства, – говорится в сообщении пресс-службы новосибирцев. – Срок восстановления хоккеиста – шесть недель".

Напомним, в прошлом сезоне Логинов выступал за "Салават Юлаев". Он провел 47 матчей в "регулярке", набрав 11 (4+7) очков. Также на его счету 2 (1+1) балла за результативность в 11 играх плей-офф.

11-й сезон КХЛ стартует 1 сентября.