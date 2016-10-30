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Захар Арзамасцев: "Все - молодчики, "Салават" с победой"

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Защитник "Салавата Юлаева" Захар Арзамасцев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (6:0) отметил, что у команды получилось уйти на перерыв с хорошим настроением. В сегодняшней встрече Арзамасцев сделал первый дубль в КХЛ.

- Сами все видели, счет 6:0, - приводит пресс-служба "Салавата" слова Арзамасцева. - Старались уйти на отдых с хорошим настроением, все получилось. Все – молодчики, всех с победой!

- Предыдущий матч с "Металлургом" получился драматичным и напряженным, а сегодня выиграли уверенно. В чем прибавили?

- У нас бывают провалы в начале игр. Сегодня мы начали с первых смен, хотя и дважды удалились в начале матча. Но ничего, вернулись в игру.

- Сегодня вы оформили дубль, который стал для вас первым в КХЛ. Насколько приятно было забить сразу две шайбы?

- Всегда приятно забивать, а когда две забиваешь, вдвойне приятнее.

- Впереди пауза в чемпионате. Команда не выпадет из игрового ритма?

- Нет, у нас будет неделя интенсивных тренировок. Все будут в тонусе, все будет хорошо.

Дополнительная информация

http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/vsye-poluchilos/

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