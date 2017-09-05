Захар Арзамасцев: "Салават" проспал первый период"

Защитник "Салавата Юлаева" Захар Арзамасцев после поражения от "Барыса" (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что ему сложно поверить в этот результат. Астанинцы, проигрывавшие по ходу встречи, забросили три шайбы в ворота уфимцев за одну минуту.

– Вы сами все видели. Первый период мы проспали, потом вроде вернулись в игру, и повели в счете, но удалились и не смогли выстоять, плюс пропустили глупый серийный гол, – приводит пресс-служба уфимцев слова Арзамасцева. – Тяжело поверить в такой результат, сказать тут особо нечего.

– После третьей пропущенной шайбы руки опустились?

– Нет, почему? Счет же стал 3:3, просто нелепо там получилось: обрезались на синей линии и… Все получилось против нас, такое у нас частенько бывает, просто надо от этого избавляться и играть поумнее в концовках. Тогда все будет хорошо.

– В воротах "Барыса" сегодня играл дебютант. Вы между собой обсуждали, что ему нужно бросать больше?

– Да, нам тренер сказал и Скривенс отметил, что это молодой вратарь и нам нужно побольше бросать. В принципе мы бросали, старались и забили три гола, а сами пропустили четыре. Что тут говорить? Значит, их вратарь хорошо сыграл.