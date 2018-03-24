Юкка Ялонен: "В серии между ЦСКА и "Йокеритом" победил сильнейший, здесь и объяснять нечего"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после шестого матча серии плей-офф 1/2 финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА (3:4) отметил, что "джокеры" отдали максимум сил. Специалист также добавил, что в противостоянии победу одержала более сильная команда.

– Здесь и объяснить нечего, более сильная команда победила и идет дальше, – цитирует "РИА Новости" Ялонена. – Очень сильная команда у ЦСКА, с отличными игроками, большой историей и мощным тренерским штабом. Мы отдали максимум сил, только в первом матче не показав хороший хоккей. Это была моя последняя игра в "Йокерите", хочу поблагодарить игроков, они все молодцы, и всю организацию – работать здесь было одно удовольствие.