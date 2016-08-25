Юкка Ялонен: "Игры со СКА будут особенными"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен отметил, что матчи со СКА будут для него принципиальными. Напомним, что финский специалист в 2012 - 2014 годах был главным тренером питерского клуба.

- Конечно, игры со СКА будут особенными, так как Хельсинки и Санкт-Петербург находятся недалеко друг от друга, ну и, конечно же, это мой бывший клуб, - цитирует Ялонена официальный сайт КХЛ. - Это позитивное соперничество для меня и для обеих команд. Против Олега Знарка я выводил команды и на клубном, и на международном уровне, иногда выигрывая, иногда проигрывая. Мы уважаем друг друга, и всегда здорово играть с его командами. Игры всегда получаются жёсткими.