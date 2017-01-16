Юкка Ялонен: "Амур" одержал заслуженную победу над "Йокеритом"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Амура" (2:3) отметил, что команда разочарована результатом игры, так как по ходу встречи вела с преимуществом в две шайбы. По словам специалиста, хозяева одержали заслуженную победу.

– "Амур" – с победой, – приводит пресс-служба хабаровского клуба слова Ялонена. – "Йокерит" хорошо начал игру, мы вели в счете 2:0. Были шансы забросить третью шайбу, но, к сожалению, не получилось. Но, как известно, не забиваешь ты – забивают тебе. Обидно было упустить лидерство, ведя с преимуществом в две шайбы. Победа хозяев в одну шайбу, в принципе, заслуженная.