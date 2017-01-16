18:55 | ХОККЕЙ — КХЛ

Юкка Ялонен: "Амур" одержал заслуженную победу над "Йокеритом"

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Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Амура" (2:3) отметил, что команда разочарована результатом игры, так как по ходу встречи вела с преимуществом в две шайбы. По словам специалиста, хозяева одержали заслуженную победу.

– "Амур" – с победой, – приводит пресс-служба хабаровского клуба слова Ялонена. – "Йокерит" хорошо начал игру, мы вели в счете 2:0. Были шансы забросить третью шайбу, но, к сожалению, не получилось. Но, как известно, не забиваешь ты – забивают тебе. Обидно было упустить лидерство, ведя с преимуществом в две шайбы. Победа хозяев в одну шайбу, в принципе, заслуженная.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=N4vX6GmQYiI

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