"Югра" потерпела третье поражение подряд, уступив "Йокериту"

"Югра" дома проиграла "Йокериту" (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал Брайан О`Нилл, 2 (0+2) очка набрал Сами Леписте.

Отметим, что команда из Ханты-Мансийска потерпела третье поражение подряд. Для клуба из Хельсинки эта победа стала второй кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Йокерит" (Хельсинки) - 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Голы: О`Нилл - 12 (бол., Леписто), 3:47 - 0:1. Толванен - 14 (бол., Норман, Леписто), 5:13 - 0:2. Марьямяки - 2 (Мяки), 5:34 - 0:3.

Вратари: Шарыченков (Проскуряков, 5:13) - Запольски.

Штраф: 12 - 12.

Броски: 25 (7+12+6) - 27 (16+5+6).

Судьи: Гамалей, Кулаков.

5 ноября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".