Яри Курри: "Представленный план развития должен сделать КХЛ сильнее". ХОККЕЙ - КХЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:32 | ХОККЕЙ — КХЛ

Яри Курри: "Представленный план развития должен сделать КХЛ сильнее"

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Совет директоров КХЛ. LIVE!Совет директоров КХЛ. LIVE!

Генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри подвел итоги заседания Совета директоров лиги и отметил, что лига должна стать сильнее. По его словам, она будет развиваться дальше и за счет привлечения игроков из других лиг. Напомним, что по итогам заседания из чемпионата КХЛ были исключены "Кузня" и "Медвешчак", также был уменьшен потолок зарплат.

– Представленный план развития должен сделать лигу сильнее со всех точек зрения, включая спортивный уровень и финансы, – цитирует Курри официальный сайт КХЛ. – Сокращение числа участников – это свершившийся факт, который также может помочь лиге в спортивном отношении. КХЛ – сильнейшая лига Европы, она будет развиваться дальше и за счет привлечения игроков из других лиг, в том числе молодежной.

Весь следующий сезон наш клуб будет отмечать свое 50-летие, которое также совпадет с 10-летним юбилеем КХЛ. Мы не можем быть удовлетворены тем, как выступили в прошедшем сезоне, поэтому нам нужно найти пути улучшения ситуации. Сейчас мы работаем в этом направлении. Как и другие клубы, мы будем стараться повысить коммерческие доходы, привлекать спонсоров.​

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/05/24/347740.html

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