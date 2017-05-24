Яри Курри: "Представленный план развития должен сделать КХЛ сильнее"

Генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри подвел итоги заседания Совета директоров лиги и отметил, что лига должна стать сильнее. По его словам, она будет развиваться дальше и за счет привлечения игроков из других лиг. Напомним, что по итогам заседания из чемпионата КХЛ были исключены "Кузня" и "Медвешчак", также был уменьшен потолок зарплат.

– Представленный план развития должен сделать лигу сильнее со всех точек зрения, включая спортивный уровень и финансы, – цитирует Курри официальный сайт КХЛ. – Сокращение числа участников – это свершившийся факт, который также может помочь лиге в спортивном отношении. КХЛ – сильнейшая лига Европы, она будет развиваться дальше и за счет привлечения игроков из других лиг, в том числе молодежной.

Весь следующий сезон наш клуб будет отмечать свое 50-летие, которое также совпадет с 10-летним юбилеем КХЛ. Мы не можем быть удовлетворены тем, как выступили в прошедшем сезоне, поэтому нам нужно найти пути улучшения ситуации. Сейчас мы работаем в этом направлении. Как и другие клубы, мы будем стараться повысить коммерческие доходы, привлекать спонсоров.​