Войнов тренировался со СКА перед матчем с "Автомобилистом"

Защитник СКА Вячеслав Войнов тренировался вместе с командой перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста". Он вместе с Евгением Кетовым, Антоном Беловым и Романом Рукавишниковым занимался как не играющий состав.

Нападающие Ярно Коскиранта и Максим Карпов не вышли на раскатку команды.

– Войнов уже готов играть, он просто в списке травмированных до 21 сентября, – сказал тренер СКА Владимир Федосов. – Поедет с нами на выезд. Белов тоже готов играть. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, что Войнов последний матч за санкт-петербургскую команду провел 18 февраля против "Торпедо".

Встреча между СКА и "Автомобилистом" пройдет сегодня, 13 сентября, и начнется в 19.30 по московскому времени.