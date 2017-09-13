Войнов тренировался со СКА перед матчем с "Автомобилистом"

Защитник СКА Вячеслав Войнов тренировался вместе с командой перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста". Он вместе с Евгением Кетовым, Антоном Беловым и Романом Рукавишниковым занимался как не играющий состав.
Нападающие Ярно Коскиранта и Максим Карпов не вышли на раскатку команды.
– Войнов уже готов играть, он просто в списке травмированных до 21 сентября, – сказал тренер СКА Владимир Федосов. – Поедет с нами на выезд. Белов тоже готов играть. (Игорь ЕРОНКО)
Напомним, что Войнов последний матч за санкт-петербургскую команду провел 18 февраля против "Торпедо".
Встреча между СКА и "Автомобилистом" пройдет сегодня, 13 сентября, и начнется в 19.30 по московскому времени.
- Автомобилист Екатеринбург
- СКА СПб
- Антон Белов (хоккей)
- Вячеслав Войнов
- Максим Карпов (хоккей)
- Ярно Коскиранта
- Роман Рукавишников