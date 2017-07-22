Воробьев надеется, что Терещенко останется в "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев отметил, что у него есть понимание с капитаном команды Алексеем Терещенко. Специалист выразил надежду, что нападающий останется в команде. Контракт с 26-летним игроком истек после прошлого сезона.

– У меня есть понимание с Терещенко. Мы очень хотим, чтобы Алексей был в нашей команде, – приводит "Р-Спорт" слова Воробьева. – Это лидер, это фигура в нашем хоккее, ему есть, что передавать нашей молодежи, нашим нападающим. Надеюсь, он останется, я буду этому рад.

Терещенко выступает за "Динамо" с 2014 года. В минувшем сезоне он набрал 17 (4+13) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он также записал на свой счет 7 (2+5) баллов в восьми встречах плей-офф.