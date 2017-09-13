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18:33 | Хоккей — КХЛ

Владислав Третьяк: "ЦСКА на старте сезона КХЛ показывает тот класс, который ему присущ"


Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил хорошую игру ЦСКА на старте сезона. Третьяк также подчеркнул, что главный тренер армейцев Игорь Никитин находится в поиске новых сочетаний.

– В КХЛ старт набирает силу, потому что, как правило, сейчас команды почти все равны, большая часть, – цитирует "Р-Спорт" Третьяка. – ЦСКА показывает тот класс, который им присущ. Пропускают потому, что много в составе игроков, которых они взяли, там пять пятерок. Поэтому тренер ищет лучших игроков, которые принесут победу команде ЦСКА. Сейчас тренер в поиске новых звеньев, кто лучше играет, кого с кем надо соединить.

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https://rsport.ria.ru/hockey/20170913/1125688838.html

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