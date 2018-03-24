Владимир Воробьев: "Миронов настоящий динамовец, он усилит команду"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев, что защитник Андрей Миронов тренируется вместе с его командой. Специалист также добавил, что хоккеист усилит динамовцев.

- Андрей Миронов тренируется с нами, он настоящий динамовец, - цитирует "РИА Новости" Воробьева. - Этот хоккеист, безусловно, усилит московское "Динамо".

Напомним, что в марте выступавший за клуб НХЛ "Колорадо" Миронов прошел через драфт отказов и вернулся в Россию. Защитник выступал за московское "Динамо" в период с 2012 по 2017 год, став в составе "бело-голубых" чемпионом России в сезоне-2012/13.