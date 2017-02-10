Владимир Ткачев: "Я не в том возрасте, чтобы ощущать себя старожилом в сборной"

Форвард "Ак Барса" и сборной России Владимир Ткачев подчеркнул в интервью "Известиям", что сейчас он старается не думать о возможном неучастии игроков НХЛ в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. 23-летний хоккеист отметил, что не ощущает себя старожилом в национальной команде.

– Последние новости о переговорах Международного олимпийского комитета и Международной федерации хоккея с НХЛ позволяют предполагать, что в Пхенчхан могут поехать только представители КХЛ?

– Это вопрос, на который я стараюсь не обращать внимания. Всему свое время. Сегодня я думаю только о матчах сборной на Шведских играх, настраиваюсь на них должным образом. Мы хотим одержать итоговую победу в Еврохоккейтуре и стараемся играть на пределе своих возможностей в каждом матче. А что будет потом – время покажет.

– Вы дебютировали в сборной России на Кубке Карьялы в ноябре. Не ощущаете себя ветераном на фоне восьми новичков, для которых матчи Шведских хоккейных игр – первые в сборной?

– Мне кажется, мой опыт не играет никакой роли. Все приезжают в сборную за результатом. Я не в том возрасте, чтобы ощущать себя старожилом. В 23 года это было бы забавно. К тому же я бы не стал придавать большого значения тому, что у нас столько новичков. Даже с учетом столь широкой ротации, которая происходит в сборной во время нынешнего Еврохоккейтура, незнакомых лиц в расположении команды я не встретил.

– С кем-то уже подружились?

– В сборной у меня очень много знакомых ребят из "Сибири" и московского "Динамо". Мы все друг друга давно знаем, поэтому нам легко найти общий язык. Больше всего общаемся с Кириллом Капризовым и Толей Голышевым, поскольку играем в одном звене.

– Что нового для себя вы увидели в хоккее за три вызова в сборную?

– Ничего нового нет. Стараемся выполнять требования, предъявляемые со стороны тренерского штаба. Скорости другие, нужно гораздо быстрее принимать решение на льду. Даже на тренировках в сборной приходится действовать на максимальных скоростях.