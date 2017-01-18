Владимир Ткачев: "Не знаю, чем удивить на Матче звезд, надеюсь, мне что-нибудь приснится"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев уверен, что новый формат проведения Матча звезд должны оценить болельщики, а также отметил, что с Уфой у него связаны хорошие воспоминания по молодежному чемпионату мира-2013. Ткачев сыграет за Дивизион Харламова и является единственным представителем казанского клуба на мероприятии. Игра состоится 21 января.

– Прежде всего, Матч звезд – мероприятие для зрителей, – цитирует сайт КХЛ Ткачева. – Мы должны постараться не дать им скучать, получить максимум удовольствия от хоккея. Ну а для нас – возможность пообщаться, переключиться с тяжелого графика чемпионата хотя бы на короткое время на неформальный лад. Думаю, с этим как раз проблем не будет. Сложнее с отдыха переходить к работе. Хотя, признаться честно, сейчас не до отдыха, у "Ак Барса" сложный период.

На вопрос, удачна ли идея "Турнира четырех", ответят болельщики уже после того как все закончится. Понравится – будет повод повторить это и в следующем году. Мастер-шоу – вот что не менее интересно, оно снова будет, и я готов поучаствовать в любом конкурсе. Пока еще не думал, чем смогу удивить. Очень надеюсь на то, что ночью перед мастер-шоу мне что-нибудь приснится. А с Уфой у меня связаны хорошие воспоминания. Прежде всего – это молодежный чемпионат мира 2013 года, в котором принимал участие, бронзовая медаль и матч за третье место с Канадой, выигранный в овертайме (6:5). В решающей голевой комбинации мне довелось поучаствовать. Уфа – это всегда хорошая организация, болельщики, любящие хоккей и разбирающиеся в нем.