Владимир Ткачев: "Ак Барсу" не хватает настырности в концовках атак"

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (0:2) отметил, что у его команды были проблемы с реализацией. Форвард также добавил, что казанцам не хватает настырности в концовке атак.

- Считаю, что нам не хватает настырности в концовке атак, - цитирует "Р-Спорт" Ткачева. - Сантиметров каких-то не хватает. Напора, концентрации. Именно сегодня, несмотря на счет, мы владели преимуществом. Были проблемы с реализацией. Это основной компонент, который надо поправить. Собственно говоря, над этим и будем работать.

Матч против ЦСКА? Будет хорошая игра, мы постараемся выложиться на все 100 процентов. Самое главное - выиграть.