Владимир Шалаев: "У Сундстрема не травма, а врожденное заболевание"

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев отметил, что нападающий Юхан Сундстрем пропускает матчи не из-за травмы, а из-за врожденной болезни. Отмечается, что 25-летний швед не сможет выйти на лед как минимум до Нового года.

– У Сундстрема не травма, а врожденное заболевание, – цитирует "Р-Спорт" Шалаева. – Сейчас он находится в Омске и проходит обследование, которое покажет, нужна операция или не нужна. В любом случае он не сможет играть до конца декабря.