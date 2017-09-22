Владимир Крикунов: "Нападающие "Автомобилиста" против "Сочи" отработали на "двойку"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после поражения от "Сочи" (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что невозможно хорошо играть, не забрасывая шайбы. Он также добавил, что нападающие его команды сыграли на "двойку".

– Поздравляю команду "Сочи" с победой. Если не забиваешь ни одного гола, то выиграть в принципе невозможно, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Крикунова. – Мы имели моменты в первом периоде, но не забили. Большинство не использовали сегодня. Вообще наши нападающие сегодня отработали на "двойку". Для того, чтобы выигрывать, надо забивать. Противник забил, вот они и выиграли. Мы с нулем – сложно, невозможно выиграть. Будем работать дальше.

