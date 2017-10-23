Владимир Крикунов: "Нападающие "Автомобилиста" не справились со своей работой"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после поражения от "Нефтехимика" (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что остался недоволен игрой своих нападающих. Специалист отметил, что форварды не справились со своей работой.

– Мы, наверное, не могли выиграть, потому что не забили ни одного гола, - цитирует официальный сайт "Нефтехимика" Крикунова. - Для того, чтобы выигрывать, надо забивать. Поздравляю "Нефтехимик" с победой. Наши нападающие сегодня не справились со своей работой. Оборона играла, вратарь играл, надо только забивать.