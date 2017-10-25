Веревкин расторг контракт с "Ижсталью" и продолжит карьеру в "Северстали"

"Ижсталь" расторгла контракт с защитником Максимом Веревкиным по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт ВХЛ. 27-летний игрок продолжит карьеру в "Северстали".

В текущем сезоне Веревкин провел за ижевский клуб 17 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков при показатели полезности "-2". Ранее он выступал в ВХЛ за "Молот-Прикамье", "Буран" и "Торпедо".

В КХЛ защитник играл за "Амур" сезоне-2015/16, он записал на свой счет 3 (1+2) очка в 33 играх.