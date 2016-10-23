Валерий Зелепукин: "Кузня" выполняет все обязательства перед игроками"

Спортивный директор новокузнецкого "Металлурга" Валерий Зелепукин отметил, что финансовые трудности могут случиться с любым клубом КХЛ. Ранее СМИ сообщили, что у "Кузни" есть долг размером 45 миллионов рублей. В эту сумму входят авиаперелеты, проживание в гостиницах, фармакологию, а также обеспечение электроэнергией и теплом объектов, находящихся в ведении клуба.

- Не понимаю, откуда все это взялось, - приводит ТАСС слова Зелепукина. - Такие проблемы, гипотетически, могут случиться со всеми 29 клубами КХЛ. Единственное, могу сказать, что все обязательства перед игроками выполняются в полном объеме.

"Кузня" может досрочно завершить сезон из-за долгов