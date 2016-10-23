Новокузнецкий "Металлург" может досрочно завершить сезон из-за долгов

Новокузнецкий "Металлург" имеет многочисленные долги перед обслуживающими компаниями, утверждает "Р-Спорт". По информации источника, общая сумма долгов составляет более 45 миллионов рублей. Таким образом, "Кузня" рискует досрочно завершить сезон.
Сообщается, что в сумму долгов входят расходы на авиаперелеты, проживание в гостиницах, фармакологию, а также обеспечение электроэнергией и теплом объектов, находящихся в ведении клуба. Если в "Металлурге" не найдут средств, клуб уже по ходу ближайшего выезда по маршруту Магнитогорск – Уфа – Челябинск столкнется со сложностями в плане перелета и проживания.
Компания "Городской центр бронирования и туризма", занимающаяся обеспечением гостиниц и питания для команды, подтвердила информацию о долге, который на сегодняшний день составляет около 12 миллионов рублей.
Задолженность клуба по авиаперевозкам составляет 5,5 миллиона рублей, на ближайший выезд команде придется искать нового оператора.
Также "Металлург" получил уведомление о скором обесточивании Дворца спорта кузнецких металлургов, так как общий долг клуба по электроэнергии составляет 21 миллион рублей.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ "Кузня" провела 24 матча, одержала пять побед при 19 поражениях и располагается на последнем, 15-м месте Восточной конференции.
Гы
Ну, как не изменится, добавится еще один дальний перелет, либо придется выезды организовывать "пакетами", что может осложнить логистику - "пакеты" станут больше). По состоятельности корейцев не спорю, главное чтобы у них самих интерес был, чтобы приглашения не превращались в уговоры. Просто, мне кажется, если в лиге будет высокая конкуренция, будет расти уровень игры и доходы, то и народ потянется. Может, стоит, для начала разобраться с тем, что уже есть?
18:00
outz
Гы Новость отлично сочетается с эротическими фантазиями Зислиса О Лондоне и Корее! Жаль, если Кузня снимется... ======= Да, как раз освободится местечко для более состоятельного клуба. А у Зислиса - не такие уж и фантазии, особенно что касается Сеула. В плане авиаперелётов ничего особо не изменится, Владивосток, Пекин и Хабаровск уже есть, Сеул добавится в этом же кластере. Олимпиада должна подогреть интерес в самой Корее, так что чем быстрее это случится - тем лучше. Страна богатая, проблем с инвестициями точно не будет. Лондон и Париж - уже более фантастические варианты. А что касается "жаль"... Жаль будет не если Кузня снимется, жаль будет, если её начнут удерживать а плаву из бюджетов.
17:47
pirat1974
ЕВРАЗ ДОНЫ
17:30
Гы
Новость отлично сочетается с эротическими фантазиями Зислиса О Лондоне и Корее! Жаль, если Кузня снимется...
16:35
Я за ЗОЖ
А как их допустили к чемпионату без финансовых гарантий?
16:32