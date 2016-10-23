Новокузнецкий "Металлург" может досрочно завершить сезон из-за долгов

Новокузнецкий "Металлург" имеет многочисленные долги перед обслуживающими компаниями, утверждает "Р-Спорт". По информации источника, общая сумма долгов составляет более 45 миллионов рублей. Таким образом, "Кузня" рискует досрочно завершить сезон.

Сообщается, что в сумму долгов входят расходы на авиаперелеты, проживание в гостиницах, фармакологию, а также обеспечение электроэнергией и теплом объектов, находящихся в ведении клуба. Если в "Металлурге" не найдут средств, клуб уже по ходу ближайшего выезда по маршруту Магнитогорск – Уфа – Челябинск столкнется со сложностями в плане перелета и проживания.

Компания "Городской центр бронирования и туризма", занимающаяся обеспечением гостиниц и питания для команды, подтвердила информацию о долге, который на сегодняшний день составляет около 12 миллионов рублей.

Задолженность клуба по авиаперевозкам составляет 5,5 миллиона рублей, на ближайший выезд команде придется искать нового оператора.

Также "Металлург" получил уведомление о скором обесточивании Дворца спорта кузнецких металлургов, так как общий долг клуба по электроэнергии составляет 21 миллион рублей.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ "Кузня" провела 24 матча, одержала пять побед при 19 поражениях и располагается на последнем, 15-м месте Восточной конференции.