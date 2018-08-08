Валерий Каменский: "Авангард" не поменяет конференцию из-за переезда в Балашиху"

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал ситуацию с переездом "Авангарда" из Омска в Балашиху. Домашняя арена команды находится в аварийном состоянии. Клуб принял решение до завершения ремонтных работ проводить домашние матчи этого сезона в подмосковном городе.

– Конечно, хотелось бы, чтобы "Авангард" играл в Омске, – сказал Каменский. – Но есть ситуации не от них зависящие. Думаю, что это хороший выход из положения. Быстрее отремонтируют и сделают достойную арену для команды.

– "Авангард" не поменяет конференцию, в связи с переездом в Подмосковье?

– Да нет. Пока не было такого разговора. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Отметим, что "Арена Балашиха" рассчитана на 5,5 тысяч мест и полностью соответствует регламенту КХЛ.