Валерий Белов: "Победа "Трактора" заслуженная"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от "Трактора" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его игроки хорошо провели лишь третий период, чего не хватило для набранных очков.

– Победа "Трактора" заслуженная, – цитирует сайт "Трактора" Белова. – Если брать в целом матч, "Трактор" выглядел лучше. В первом периоде у нас было несколько хороших моментов, но не реализовали. Второй период прошел полностью под контролем "Трактора". В целом, на том уровне, на котором мы хотели, провели только один период – третий. К сожалению, этого не хватило.