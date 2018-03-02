08:57 | Хоккей — КХЛ

Валерий Белов: "К сожалению, сезон у "Витязя" закончился"


Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от "Торпедо" (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ поблагодарил болельщиков за поддержку по ходу сезона.

– Игра получилась очень интересной, хоть и не слишком результативной. Оба вратаря провели очень хороший матч. К сожалению, сезон у нас закончился, - приводит слова Белова официальный сайт КХЛ. - Я хотел бы поблагодарить всех, кто нас поддерживал. В первую очередь, болельщиков. Они приехали и поддержали нас даже в матче, который ничего не решал. "Торпедо" хочу пожелать хорошей игры и удачи в плей-офф.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/03/01/381770.html

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