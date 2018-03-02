Валерий Белов: "К сожалению, сезон у "Витязя" закончился"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от "Торпедо"​ (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ поблагодарил болельщиков за поддержку по ходу сезона.

– Игра получилась очень интересной, хоть и не слишком результативной. Оба вратаря провели очень хороший матч. К сожалению, сезон у нас закончился, - приводит слова Белова официальный сайт КХЛ. - Я хотел бы поблагодарить всех, кто нас поддерживал. В первую очередь, болельщиков. Они приехали и поддержали нас даже в матче, который ничего не решал. "Торпедо" хочу пожелать хорошей игры и удачи в плей-офф.