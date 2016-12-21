Валентин Пьянов: "Не важно, как победить - 20:0 или 3:2"

Нападающий "Авангарда" Валентин Пьянов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над рижским "Динамо" (9:3) отметил, что успех в сегодняшнем матче не скажется на последующем настрое омского клуба.
– Хорошо начали, – сказал Пьянов. – Потом расслабились, пропустили два гола, но потом снова начали выполнять тренерское задание и забивать голы.
– Ожидали такого количества шайб?
– Всегда хочется много забивать. Но не всегда фортуна поворачивается. Сегодня многое залетало, поэтому, я думаю, мы хорошо сегодня сыграли и заслуженно победили.
– Хотелось 10-ю шайбу забить?
– Каждая пятерка выходит и хочет забить. Хотели. Но главное, это победа. Пусть со счетом 20:0 или 3:2, не важно.
– Вы нашли хорошее взаимопонимание с Михеевым?
– Это один из лучших друзей моих. Мы общаемся и вне льда. И на льду понимаем друг друга. Дай бог, чтобы и дальше так.
– Минск сегодня выиграл в Новосибирске. Что ждать от "Динамо"?
– Будем настраиваться как на любого соперника. Надо выходить и играть в свой хоккей, набирать очки. Дома нельзя проигрывать.
– 9 забитых голов команду не расслабят?
– Не думаю. Все в команде профессионалы и будут настраиваться на игру, не оглядываясь на прошлый матч. (Анна ЛЕВЧЕНКО)
Dinamidt22ru
бульбашей тоже рвать!
20:45 21 декабря