Вадим Епанчинцев: "Предлагал Зарипову перейти в "Спартак"

Новый главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев отметил, что предлагал экс-нападающему "Магнитки" Данису Зарипову перейти в московский клуб. Однако, по словам наставника, форвард отказался, добавив, что Москва не для него.

- Зарипову предлагал (перейти в "Спартак") буквально неделю назад, но тот сказал: "Москва не для меня". Мне бы в Магнитогорск, Челябинск, Казань", - отметил Епанчинцев. - Мы все прекрасно понимаем наши возможности.

Напомним, контракт Зарипова с "Металлургом" истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что "Магнитка" начнет переговоры о новом контракте после того, как игрок вернется из отпуска.

В сезоне-2016/17 36-летний нападающий стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ, забросив 15 шайб. В составе "Металлурга" форвард стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и финалистом нынешнего сезона. (Михаил ЗИСЛИС)