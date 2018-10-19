Вадим Епанчинцев – об отставке: "Спартак" остается моей родной командой, но такова жизнь"

Бывший главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев в беседе с корреспондентом "СЭ" рассказал о причинах своей отставки и пожелал удачи руководству красно-белых.

- Отставка связана с результатами, - заявил Епанчинцев. – Позитивное чередуется с поражениями. Один из ключевых моментов – то, что проделали хорошую работу. Команда впервые за семь лет вышла в плей-офф, и сейчас идет в восьмерке. Желаю ей удачи.

- Со спокойной душой передаете команду Жамнову?

- Конечно. У этой команды есть все для успеха. Благодарю руководство за доверие, и желаю Алексею Юрьевичу удачи. "Спартак" остается моей родной командой, но такова жизнь и наша работа. Нужно идти вперед.

Епанчинцев возглавил "Спартак" летом 2017 года. В нынешнем сезоне красно-белые одержали 8 побед в 19 матчах. (Евгений Белоусов)

Все о КХЛ – здесь.