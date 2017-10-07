Вадим Епанчинцев: "Дергачев добавит атаке "Спартака" агрессивности"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после поражения от ЦСКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его игроки достойны похвалы, особенно за третий период. При этом он отметил, что игра не получилась целостной.
– Одним словом дерби, – сказал Епанчинцев. – Что касается самой игры, ребята достойны, чтобы я их похвалили, особенно за третий период. Были хорошие моменты, чтобы сравнять счет. Здорово сыграл вратарь. У нас не получилось целостной игры. Первые полтора периода соперник нас перебросал, перебил, забросил шайбы. В третьем периоде мы перехватили инициативу, но не получилось сравнять счет. Но нам есть, к чему стремиться, есть прогресс.
– Какое у вас сложилось мнение о Дергачеве?
– Он много не играл, тяжеловато ему было сыграть. По движению, старанию вопросов нет. Он добавит агрессивности нашей атаке в дальнейшем.
– А как оцениваете Подшендялова?
– Забил сегодня, по движению тоже старался.
– Среди запасных был Потапов, но пишут, что клуб расторгнет с ним контракт.
– В данный момент я не могу ответить на этот вопрос. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)