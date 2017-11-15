Вадим Епанчинцев: "Благодаря отличной игре вратаря, мы остались в игре"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после победы на магнитогорским "Металлургом" (3:2 Б) похвалил вратаря Маркуса Свенссона. По словам наставника, у соперника было больше моментов в овертайме, но выручил голкипер.

​– Полностью согласен с коллегой: это была хорошая игра. Первый матч после паузы в чемпионате всегда тяжелый, – цитирует Епанчинцева официальный сайт "Спартака". - Первый период вкатывались, но потом, молодцы, сыграли, зная сильные стороны соперника. Ни для кого не секрет, главная из них – большинство "Магнитки". В этом компоненте действовали хорошо – не дали сопернику реализовать численное преимущество. Но, ведя в счете 2:1, пропускаем гол. К счастью, в овертайме, хотя у "Металлурга" и было больше моментов, но, благодаря отличной игре вратаря, мы остались в игре. Большое спасибо Маркусу – он поддержал ребят. Ну а буллиты – продолжение игры. Всех с победой! Спасибо нашим болельщикам за поддержку. Готовимся к следующей игре.