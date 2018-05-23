В следующем сезоне матчи КХЛ пройдут в Вене и Цюрихе

Собрание руководителей клубов КХЛ приняло ряд решений по дальнейшему развитию лиги. Как сообщает пресс-служба КХЛ, основные шаги при реализации Стратегии развития до 2023 года будут направлены на повышение коммерческого потенциала клубов (уровень их коммерческих доходов должен составлять 25 процентов от общей суммы доходов).

Вводится принцип финансового fair play, который должен осуществлять контроль над чрезмерными тратами и установить нормативы по статьям затрат бюджета клубов.

В следующем сезоне запланировано проведение вынесенных матчей регулярного чемпионата КХЛ: в октябре игры пройдут в Вене, в ноябре - в Цюрихе.

С целью борьбы с последствиями сотрясения головного мозга с начала сезона-2018/19 в КХЛ будет внедрен протокол SCAT-5 (Sport Concussion Assessment tool – 5th edition).

В начале сезона КХЛ проведет очередную проверку всех арен на соответствие требованиям регламента освещенности, по итогам которой могут быть вынесены штрафы. На всех аренах на каждой синей линии будет установлено по 2 камеры системы "Видеогол", чтобы исключить невозможность видеопросмотра на положение "вне игры". В течение 2-3 лет дополнительно планируется установить еще по 2 камеры на каждую половину площадки.

Срок презентации календаря сезона 2018/2019 сдвигается с 15 июня на более поздний срок. Составителям календаря пришлось вносить изменения из-за переезда ЦСКА в на новую арену и переноса ЧМ-2019 на неделю вперед.