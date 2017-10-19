В КХЛ не станут совершенствовать амуницию судей после попадания шайбы в арбитра Голяка

Руководитель Департамента судейства КХЛ Алексей Горский назвал несчастным случаем попадание шайбы в спину арбитру Дмитрию Голяку во время матча регулярного чемпионата лиги между "Локомотивом" и "Северсталью" (6:5 Б). У рефери было подозрение на перелом позвоночника, но оно не оправдалось.

- Ошибки со стороны судьи, конечно, не было. Располагался он так, как требовала ситуация, - цитирует официальный сайт КХЛ Горского. - Единственное – есть негласное правило: не поворачиваться к шайбе спиной. Голяк, чувствуя, что Коледов будет делать вброс в зону, инстинктивно повернулся. Защитная рефлекторная реакция. Конечно, никакого умысла в действиях игрока не было. Просто несчастный случай, однако, могу сказать, что он не станет поводом для усовершенствования амуниции судей. На мой взгляд, она достаточно надежна. Судьи используют защитный нагрудник. Да, он, конечно, не такой, как у хоккеистов, и при прямом попадании будет больно.

Шайбы попадают в судей и будут попадать, такая профессия. Но одеваться, как игрокам, судьям не нужно. Что касается Дмитрия Голяка, то с ним все в порядке: ушиб мягких тканей. Несмотря на то, что поначалу все выглядело, как серьезная травма, даже на некоторое время отнялись ноги, - обошлось. Он полностью восстановился и уже тренируется и работает.