Подозрение на перелом позвоночника у арбитра Голяка не подтвердилось

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сообщил, что здоровью линейного судьи Дмитрия Голяка ничего не угрожает. Белорусский рефери получил повреждение в матче регулярного чемпионата "Локомотив" – "Северсталь" (6:5 Б). Во втором периоде в него попала шайба. Со льда арбитра увезли на носилках.

- Отвезли в больницу, провели определенные процедуры, на данный момент он вернулся в гостиницу, - приводит "Р-Спорт" слова Голяка. - К счастью, диагноз - сильный ушиб. Подозрение на перелом позвоночника не оправдалось. Его закрепили, потому что был сильный удар в позвоночник, и он в первые минуты не чувствовал ноги. Только потом начал в себя приходить, когда шок прошел. Посмотрим, как будет себя чувствовать утром, сроки его возвращения на лед называть рано.