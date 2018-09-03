Тренер минского "Динамо" поздравил "Ак Барс" с тремя очками

Наставник минского "Динамо" Горди Дуайер после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Ак Барса" (0:2) сначала поздравил казанскую команду с тремя набранными очками, но его поправил тренер хозяев Зинэтула Билялетдинов. Перед стартом сезона лига изменила систему начисления очков – теперь за победу дают не три, а два очка.

– Поздравляю Казань с тремя очками, – начал Дуайер.

– С двумя! – поправил его Билялетдинов.

– Да, уже с двумя. Мы знали, что это игра с чемпионом. Знали, что нас ждет тяжелая игра, тем более после матча против СКА. Мы имели шансы в первом периоде, но не использовали их. Дальше хозяева имели преимущество, но в третьем периоде мы выровняли игру.

– Что со Степановым, Осиповым и что случилось с Костицыным?

– Степанов? Мы сегодня играли в семь защитников, решили поставить 13-м нападающим Дроздова. Осипов? Это тоже важная часть команды. Он играет огромную роль. А у Костицына случился мышечный спазм.

– Поставили ли вам задачу по количеству очков в первых пяти матчах?

– Нет. Мы идем от игры к игре. Мы очень ждем домашнюю серию. У нас отличные болельщики и мы в предвкушении возвращения. (Артур ЕНИКЕЕВ)​