"Трактор" проиграл "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:2. В составе ярославского клуба отличились нападающие Данил Юртайкин и Степан Санников. У команды из Челябинска заброшенной шайбой отметился форвард Александр Рыбаков.

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"Трактор" (Челябинск) - "Локомотив" (Ярославль) - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Рыбаков - 1 (Исаев), 5:54 - 1:0. Юртайкин - 1 (Каюмов, Алексеев), 18:38 - 1:1. Санников - 3, 24:48 - 1:2.

Вратари: Судницин (58:23) - Коновалов.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 24 (7+10+7) - 24 (10+11+3).

Судьи: Бондарь, Соин.

27 сентября. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.

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