"Трактор" прервал 4-матчевую победную серию ЦСКА

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Трактор" на своем льду обыграл ЦСКА со счетом 4:3. Отметим, что армейцы трижды вели по ходу встречи. Победную шайбу в составе челябинского клуба забросил нападающий Иржи Новотны. "Трактор" прервал четырехматчевую победную серию команды Дмитрия Квартальнова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – ЦСКА – 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)

Голы: Кугрышев – 11 (Денисов, Ничушкин), 24:15 – 0:1. Кручинин – 10 (Якуценя, Францоуз), 26:13 – 1:1. Петров – 20 (бол., Попов, Да Коста), 35:19 – 1:2. Щехура – 12 (Кольцов, Кручинин), 44:10 – 2:2. Попов – 11 (Петров, Да Коста), 45:30 – 2:3. Щехура – 13 (Якуценя), 46:25 – 3:3. Новотны – 3 (бол., Якуценя), 56:24 – 4:3.

Вратари: Францоуз – Сорокин (58:21).

Штраф: 10 – 14.

Броски: 25 (6+9+10) – 48 (10+23+15).

Судьи: Балушка, Цыплаков.

1 февраля. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.