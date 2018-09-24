"Трактор" подтвердил включение Тертышного и Соколова в тренерский штаб

"Трактор" подтвердил, что Алексей Тертышный и Андрей Соколов войдут в тренерский штаб команды. Равиль Гусманов возглавит команду ВХЛ "Челмет".

- Руководство клуба проанализировало матчи, сыгранные на старте чемпионата в первой домашней и выездной сериях, - говорится в сообщении на официальном сайте "Трактора". - По итогам приняты кадровые решения. В качестве тренера защитников в команду вернулся Андрей Соколов, он уже приступил к исполнению обязанностей. Равилю Гусманову предложено возглавить команду ВХЛ "Челмет". В свою очередь, Алексей Тертышный переходит в помощники Германа Титова. Эти изменения планируем произвести в ближайшее время по приезду Игоря Знарка из сборной России.