"Трактор" дома проиграл "Автомобилисту"

"Автомобилист" обыграл "Трактор" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Единственную шайбу за хозяев забросил Александр Рыбаков. За екатеринбуржцев отличился Тэйлор Бек, победная шайба на счету Алексея Михнова.

Это поражение стало для "Трактора" вторым подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Рыбаков – 1 (Шинин, Исаев), 7:08 – 1:0. Бек – 1 (Паре, Кинг), 11:05 – 1:1. Михнов – 2 (Торченюк), 41:09 – 1:2.

Вратари: Францоуз (58:30) – Коварж.

Штраф: 14 – 10.

Броски: 38 (14+16+8) – 28 (7+11+10).

Судьи: Гамалей, Цыплаков.

27 августа. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.