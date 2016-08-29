"Торпедо" подписало защитника "Югры"

Защитник "Югры" Станислав Харламов перешел в нижегородское "Торпедо", информирует клубная пресс-служба. Подробности сделки не сообщаются.

Также 24-летний хоккеист выступал за "Авангард", "Северсталь" и "Нефтехимик".