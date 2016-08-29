"Торпедо" подписало защитника "Югры"

Защитник "Югры" Станислав Харламов перешел в нижегородское "Торпедо", информирует клубная пресс-служба. Подробности сделки не сообщаются.
Также 24-летний хоккеист выступал за "Авангард", "Северсталь" и "Нефтехимик".
Дополнительная информация
http://www.hctorpedo.ru/11995-stanislav-kalashnikov-novobranec-torpedo.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Iraida
простите,а Станислав Калашников и Станислав Харламов не одно лицо случайно?а то я ка-то не припомню такую громкую фамилию у нас,да и Стас,вроде,не менял фамилию. "Двукратный обладатель Кубка Харламова Станислав Калашников пополнил состав нижегородского "Торпедо"."
13:43