13:14 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Торпедо" подписало защитника "Югры"

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Защитник "Югры" Станислав Харламов перешел в нижегородское "Торпедо", информирует клубная пресс-служба. Подробности сделки не сообщаются.

Также 24-летний хоккеист выступал за "Авангард", "Северсталь" и "Нефтехимик".

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/11995-stanislav-kalashnikov-novobranec-torpedo.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Iraida

простите,а Станислав Калашников и Станислав Харламов не одно лицо случайно?а то я ка-то не припомню такую громкую фамилию у нас,да и Стас,вроде,не менял фамилию. "Двукратный обладатель Кубка Харламова Станислав Калашников пополнил состав нижегородского "Торпедо"."

13:43

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