Тарасов, Мурыгин, Красковский - три звезды дня

В новом сезоне "СЭ" открывает новую рубрику – "Три звезды". Каждый вечер мы будем называть трех главных героев предыдущего игрового дня.

1. н. Тарасов (Динамо М), 1 (1+0) очко, 2 броска, "0", реализованный буллит

- Шайба попала в меня после броска нашего игрока, отскочила, я успел бросить с разворота и попал. Лично для меня сезон начался неплохо, особенно если сравнивать с прошлым годом, когда долгое время не удавалось отличиться. Тогда пришлось тяжеловато, у меня было маловато игрового времени. За четыре последних года, в том числе и в Северной Америке, я ни разу не выходил на лед в стартовой игре сезона. Так что летом ставил перед собой цель нарушить эту традицию. Удалось, плюс еще и забил. У нас сейчас длинная скамейка, есть хорошая конкуренция, что является положительным моментом. Ты прекрасно понимаешь, стоит тебе не доработать, как шанс дадут уже другому.

2. в. Мурыгин (Локомотив), 22 отраженных броска, первый в сезоне матч на "ноль"

3. н. Красковский (Локомотив), 1 (1+0) очко, 2 броска, "0"