Старченко и Асетов пропустят ближайшие матчи "Барыса" из-за травм

Нападающие "Барыса" Роман Старченко и Алихан Асетов получили повреждения в ходе матча с "Автомобилистом" (2:7), сообщает официальный сайт клуба. Оба форварда пропустят ближайшие матчи команды.

Также сообщается, что в данный момент игроки проходят необходимые тесты. 32-летний Старченко в текущем сезоне в 32 матчах набрал 29 (12+17) очков. 22-летний Асетов набрал 3 (0+3) очка в 24 играх.

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