10:59 | Хоккей — КХЛ

Старченко и Асетов пропустят ближайшие матчи "Барыса" из-за травм

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Нападающие "Барыса"  Роман Старченко и Алихан Асетов получили повреждения в ходе матча с "Автомобилистом" (2:7), сообщает официальный сайт клуба. Оба форварда пропустят ближайшие матчи команды.

Также сообщается, что в данный момент игроки проходят необходимые тесты. 32-летний Старченко в текущем сезоне в 32 матчах набрал 29 (12+17) очков. 22-летний Асетов набрал 3 (0+3) очка в 24 играх.

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Дополнительная информация

http://hcbarys.kz/news/item/khl-starchenko-i-asetov-propustyat-blizhajshie-matchi/

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