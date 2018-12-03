Старченко и Асетов пропустят ближайшие матчи "Барыса" из-за травм

Нападающие "Барыса" Роман Старченко и Алихан Асетов получили повреждения в ходе матча с "Автомобилистом" (2:7), сообщает официальный сайт клуба. Оба форварда пропустят ближайшие матчи команды.
Также сообщается, что в данный момент игроки проходят необходимые тесты. 32-летний Старченко в текущем сезоне в 32 матчах набрал 29 (12+17) очков. 22-летний Асетов набрал 3 (0+3) очка в 24 играх.
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http://hcbarys.kz/news/item/khl-starchenko-i-asetov-propustyat-blizhajshie-matchi/
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