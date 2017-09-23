Станислав Галиев: "Рад, что забил свою первую шайбу за "Ак Барс"

Нападающий "Ак Барса" Станислав Галиев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" (3:1) в интервью клубной пресс-службе отметил важность победы в минувшей встрече. Напомним, что в игре против тольяттинцев форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.

– Очень долго пришлось ждать первую заброшенную шайбу. Теперь можно выдохнуть облегченно?

– Да уж, снял с себя груз. Очень рад, что смог забить. Самое главное, что команда выиграла – это вдвойне приятнее.

– Теперь вас прорвет на забитые голы?

– Я надеюсь, что не остановлюсь на одной заброшенной шайбе.

– В матче был отрезок, когда "Ак Барс" продолжительное время играл в меньшинстве. После этого вы почти сразу забили гол, хотя казалось, что на скамейке те, кто не выходит в меньшинстве, просто замерзли.

– Просто поддерживали себя эмоционально. Ребята молодцы – смогли выстоять в тот момент. Потом удалось забить, и игра у нас уже пошла.

– Можно сказать, что вновь сами себе привезли нервную концовку. Есть ли одна таблетка от этого?

– Надо просто продолжать играть, не останавливаться, не опускать руки и не думать, что все уже сделано. Думаю, все будет нормально. Такие моменты бывают.